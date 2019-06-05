МОСКВА, 5 июн /ПРАЙМ/. Проведение взаимных инспекций предприятий РФ и Таиланда, производящих животноводческую продукцию, обсуждалось 5 июня на встрече между представителями Россельхознадзора и Бюро по работе с иностранными ведомствами по сельскому хозяйству Таиланда, говорится в сообщении Россельхознадзора.

"Предполагается, что специалисты Россельхознадзора проинспектируют предприятия Таиланда, изготовляющие рыбопродукцию и заинтересованные в ее поставках в Россию. В это же время коллеги из Таиланда должны были приехать в Российскую Федерацию для проверки отечественных производителей говядины и свинины", — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее стороны достигли предварительной договоренности о возможности проведения взаимных инспекций в июле 2019 года. Представители Россельхознадзора уведомили тайскую сторону о намерении получить официальное согласие на проведение таких инспекций.