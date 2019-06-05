МОСКВА, 5 июн /ПРАЙМ/. Совместное предприятие Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Alibaba Group, "Мегафона" и Mail.ru Group — AliExpress Russia — будет хранить и управлять личными данными российских пользователей в России, заявил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Сделка с Alibaba принципиально важна тем, что она локализует данные и сервисы Alibaba в России. Юридическая структура созданного совместного предприятия предусматривает хранение и управление личными данными российских пользователей в полном соответствии с федеральным законодательством", — заявил он.

"Это ключевой элемент этого соглашения, которое стало крупнейшей сделкой в истории технологического сектора России", — добавил Дмитриев.

Ранее в среду РФПИ, Alibaba Group, "Мегафон" и Mail.ru Group подписали обязывающую документацию о создании совместного предприятия в России и СНГ — AliExpress Russia. Уточнялось, что компании получили одобрение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ и запускают крупнейшее совместное предприятие в области социальной коммерции в России и СНГ с целью интеграции ключевых российских потребительских интернет- и e-commerce-платформ.

Доля Alibaba в AliExpress Russia составит 47,8%, "Мегафона" — 24,3%, РФПИ — 12,9%, Mail.Ru — 15%. Менеджмент СП возглавят два генеральных содиректора, один из которых будет номинирован Alibaba Group, другой — Mail.ru Group.

Отмечалось также, что Alibaba Group инвестирует 100 миллионов долларов и сделает частью СП бизнес AliExpress в России, который включает в себя текущую локальную и трансграничную деятельность международной платформы электронной коммерции AliExpress.