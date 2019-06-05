МОСКВА, 5 июн /ПРАЙМ/. Минсельхоз РФ предлагает разрешить рекламу российских вин на рекламных конструкциях недалеко от места производства напитков, уведомление о разработке соответствующего законопроекта опубликовано на портале regulation.gov.ru.

Сейчас реклама алкоголя в России ограничена — как по содержанию (например, она не должна осуждать воздержание от употребления спиртного и обращаться к несовершеннолетним), так и по каналам распространения. В частности, реклама алкогольной продукции не может размещаться с использованием рекламных конструкций или в интернете.

При этом, например, разрешена реклама российского вина и шампанского на ТВ с 23 до 7 часов местного времени (кроме трансляции в прямом эфире или в записи детско-юношеских спортивных соревнований). В свою очередь, Минсельхоз РФ в среду сообщил о подготовке законопроекта, которым предлагается внести поправки в статью 21 закона о рекламе (содержит нормы, регулирующие рекламу алкоголя).

"Законопроектом предлагается разрешить рекламу винодельческой продукции с защищенным географическим указанием, защищенным наименованием места происхождения с использованием технических средств стабильного территориального размещения (рекламных конструкций), монтируемых и располагаемых на крышах, внешних стенах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, в радиусе 75 километров от производственных помещений, используемых для производства такой винодельческой продукции с защищенным географическим указанием, защищенным наименованием места происхождения", — говорится в уведомлении на портале.

Предложение направлено на создание "благоприятных условий для развития виноградарства и виноделия, способствующих увеличению объемов производства качественной отечественной винодельческой продукции, а также формирования культуры потребления вина на территории Российской Федерации". Кроме того, добавляется в уведомлении, эта мера позволит повысить информированность потребителей о качественной винодельческой продукции.

Проектом предполагается, что при размещении такой рекламы можно использовать словесные обозначения, изображения и наименования вина, виноградников, производственных, складских помещений и торговых объектов, используемых для производства и оборота напитка, а также наименование производителя продукции. Планируемый срок вступления проекта нормативного акта в силу — июль 2020 года.