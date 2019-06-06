МОСКВА, 6 июн /ПРАЙМ/. Срок, в течение которого из договоров на поставку продуктов в России должно быть исключено условие о возврате поставщику скоропортящихся товаров, подходит к концу. Впрочем, как рассказали РИА Новости представители крупнейших российских торговых сетей, они не просто привели договоры в соответствие с новыми требованиями — некоторые уже давно исключили возврат продуктов из своей практики.

В конце ноября 2018 года в РФ был принят закон, который, в частности, внес поправки в закон о торговле. Согласно этим изменениям, торговым сетям и поставщикам продовольственных товаров запрещается заключать договоры, которые содержат условие о возможности возврата поставщику продуктов со сроком годности до 30 дней включительно.

Кроме того, участникам рынка запрещается навязывать друг другу условия о возврате поставщику продуктов, срок годности на которые составляет более 30 дней. Условия договоров поставки продуктов должны были быть приведены в соответствие с новыми требованиями в течение 180 дней со дня вступления закона в силу.

СРОК — 7 ИЮНЯ

В Минпромторге РФ напомнили, что поправки в закон о торговле вступили в силу 9 декабря 2018 года. "Период приведения договоров составил 180 дней. Таким образом, указанный срок истекает 7 июня 2019 года", — сказали РИА Новости в пресс-службе министерства. В Минпромторге также указали, что в министерство не поступало обращений от бизнеса о невозможности приведения договоров в соответствие с новыми требованиями в установленный срок.

Российские торговые сети к изменениям более чем готовы. Так, представитель компании X5 Retail Group, которая управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", сообщил РИА Новости, что ритейлер еще до принятия закона отказался от возврата хлебобулочной продукции в результате договоренности с союзами хлебопеков. По остальным скоропортящимся продуктам, например, кондитерским изделиям, молочной продукции и колбасам, доля возвратов была незначительной и не превышала 1-2%.

"Такой инструмент использовался только для тех поставщиков, которые письменно попросили его сохранить. В настоящее время все договора поставки соответствуют требованиям обновленного закона о торговле", — указали в компании. В пресс-службе компании "Ашан Ритейл Россия" также сообщили, что возврат свежих и прочих качественных продуктов давно исключен из практики "Ашана". "Все договора с контрагентами приведены в соответствие с указанными поправками в законодательство и не требуют перезаключения", — сказали в ритейлере.

В свою очередь в сети "Магнит" сообщили, что после принятия поправок в закон о торговле в 2018 году некоторые формулировки договоров поставок были уточнены согласно изменениям. Компания также проводила дополнительную консультационную работу с партнерами о необходимости приведения документов в соответствие с новыми требованиями.

"При этом некоторые поставщики указывали, что хотели бы иметь возможность осуществлять возврат товаров по истечении сроков годности, поскольку это обеспечило бы им постоянное присутствие товаров на полке, поспособствовало развитию производства и расширению ассортимента", — отметили в "Магните".