С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн /ПРАЙМ/. Санкт-Петербург с 6 по 8 июня превратится в центр притяжения мировой бизнес-общественности – здесь стартует Международный экономический форум (ПМЭФ), темой которого в текущем году станет устойчивое развитие.

Одно из главных экономических событий в РФ соберет, как ожидается, 17 тысяч участников и 1,8 тысячи компаний из 75 государств. Среди зарубежных гостей ПМЭФ – председатель КНР Си Цзиньпин, президент Болгарии Румен Радев, премьер-министры Армении — Никол Пашинян и Словакии — Петер Пеллегрини, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш.

Все они примут участие в пленарной сессии, на которой выступит президент РФ Владимир Путин.

Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента.

ПУТИН И ДРУГИЕ

Программа Путина в рамках форума предполагает, в частности, совместную с Си Цзиньпином встречу с участниками Второго российско-китайского энергетического бизнес-форума. На ней будут присутствовать топ-менеджеры более 50 российских и около 60 китайских компаний и концернов.

Президент РФ также проведет традиционные встречи с главами крупнейших иностранных компаний и руководителями информационных агентств.

Помощник президента Юрий Ушаков рассказал журналистам, что выступление Путина на пленарном заседании 7 июня будет посвящено повышению благосостояния граждан и общей ситуации в мировой экономике и политике. А до и после пленарной сессии остальные участники форума будут искать баланс в мировой экономике, обсуждать цели национального развития России и технологии, приближающие будущее.

На панельной сессии "Российская экономика в поисках стимула роста" выступят глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина, первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, министр экономического развития Максим Орешкин.

Также в рамках ПМЭФ пройдут Региональный консультативный форум "Деловой двадцатки" (B20), Международный молодежный экономический форум, Форум МСП, Российско-китайский энергетический бизнес-форум, Конференция ШОС и Конференция БРИКС.

ГОСТИ И КИТАЙСКАЯ НАВИГАЦИЯ

В ходе форума состоится серия страновых бизнес-диалогов: России с Австрией, странами Африки, Германией, Индией, Италией, Китаем, СНГ, США, Финляндией, Францией, Швейцарией, а также по линии ЕАЭС — АСЕАН. Кроме того, участники форума обсудят вызовы и возможности для бизнеса между Россией и Европой.

Но главным иностранным участником форума станет гость из Азии — председатель КНР Си Цзиньпин, который посетит Санкт-Петербург в рамках государственного визита в сопровождении внушительной делегации на тысячу человек. В неё войдут представители китайских министерств, провинций, государственных и частных компаний, а также представители СМИ. Ради такого масштабного представительства Китая организаторы форума в этом году продублировали навигацию на площадке на китайском языке.

Помимо первых лиц Болгарии, Армении, Словакии и генсека ООН, на форум приедут официальные представители порядка 40 государств, сообщил Ушаков. Посол США Джон Хантсман отказался участвовать в форуме из-за ареста в России основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, но это не значит, что представители американского бизнеса поступят так же.

КУЛЬТУРНЫЙ ВЫХОД

Участников и гостей форума как всегда ждет не только насыщенная деловая повестка, но и богатая культурная программа: концерты, выставки, кинопоказы и благотворительные вечера, в город приедут артисты международного уровня.

Часть мероприятий приурочена к 220-летию со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина. Пространство на площадках форума будут украшать герои пушкинских произведений в иллюстрациях художников города Палеха, который известен как старинный центр лаковой миниатюры.

Денис Мацуев и симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева выступят на ночном концерте в Мариинском театре 6 июня. А 7–8 июня на Дворцовой площади пройдет музыкальный фестиваль "От классики до рока".

МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.