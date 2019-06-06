С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — ПРАЙМ. Перекос в сегменте потребительского кредитования в России несет риски для экономики, если ничего не предпринимать страна может к 2021 году войти в рецессию, заявил глава Минэкономразвития России Максим Орешкин.

"Когда в банковской системе происходит перекос в ту или иную сторону, как мы это видели в США в течение 2000-х, сейчас я считаю, что у нас точно такой же перекос произошел в сегменте потребительского кредитования. Это несет социальные риски и, конечно, несет риски для экономики", — сказал Орешкин, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума.

"Мое мнение заключается в том, что наивысший риск рецессии в России в ближайшие годы мы можем получить именно из-за проблемы пузыря в потребительском кредитовании", — добавил он.

Тот темп роста, который есть — 30% в годовом выражении — превышает темпы роста доходов населения, отметил министр.

"Если ничего сейчас не делать, к 2021 году мы можем из-за этого фактора рецессию получить", — сказал Орешкин.