С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — ПРАЙМ. Смягчение денежно-кредитной политики Банка России в условиях, когда ограничения лежат в другой сфере, не дадут повышения темпов экономического роста, а создадут дополнительные риски для инфляции и финансовой стабильности, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"У нас проблемы низкого роста — это проблемы потенциально низкого роста, которые можно исправить только структурными реформами", — сказала Набиуллина, выступая на сессии "Российская экономика в поисках стимулов роста" в рамках ПМЭФ.

По словам главы ЦБ, при обсуждении этих проблем фокус быстро и часто смещается к тому, чтобы выделить дополнительные государственные инвестиции и ослабить денежно-кредитную политику в ущерб инфляции, которая сейчас составляет около 5%.

"Кстати, инфляция у нас сейчас около 5%. На мой взгляд, конечно, нужно заниматься прежде всего структурными изменениями", — добавила она.

Набиуллина заявила, что опасается того, что нацпроекты и структурные изменения даже при выстраивании эффективного менеджмента государства — это большой вызов для государства.

"Привлечение частных инвестиций потребует большого времени, это невозможно сделать с сегодняшнего дня на завтрашний. На наш взгляд, смягчение денежно-кредитной политики в условиях, когда ограничения лежат в другой сфере, не дадут повышения темпов экономического роста, а создадут дополнительные риски для инфляции и для финансовой стабильности. А устойчиво низкая инфляция — это тоже один из факторов перехода к инвестиционного темпа роста", — резюмировала она.