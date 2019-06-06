С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — ПРАЙМ. Банк России оценивает свою политику как умеренно жесткую, готов рассмотреть в ближайшее время снижение ключевой ставки, которая пока превышает нейтральный уровень в 6-7%, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"У нас политика, мы ее называем умеренно жесткой, действительно ключевая ставка выше нейтральной, мы оцениваем нейтральную ставку в 6-7%. Наша ключевая ставка чуть выше нейтральной, мы поднимали ставку в конце прошлого года, потому что видели нарастание инфляционных рисков, в том числе связанных с повышением НДС", — сказала Набиуллина, выступая на сессии ПМЭФ "Российская экономика в поисках стимулов роста".

"Мы опасались, что повышение НДС может вызвать вторичный эффект из-за того, что инфляционные ожидания в нашей стране не заякорены и остаются на повышенном уровне, и поэтому приняли упреждающие меры. Они дали свой эффект, инфляция достаточно быстро стала снижаться, поэтому мы сказали, что мы готовы рассматривать в ближайшее время снижение ключевой ставки", — подчеркнула глава ЦБ.

Следующее заседание совета директоров регулятора по вопросам процентной политики пройдет 14 июня. В настоящее время ключевая ставка ЦБ составляет 7,75% годовых.