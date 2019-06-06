КАН, 6 июн — Dow Jones. Президент США Дональд Трамп в четверг предупредил Пекин о возможности очередного повышения пошлин, отметив при этом, что в торговых переговорах с Китаем происходит много "интересного".

Выступая перед журналистами в Шенноне (Ирландия) перед вылетом во Францию для празднования 75-летней годовщины Дня высадки десанта союзников в Нормандии, Трамп сказал, что США уже получают 25% с товаров стоимостью 250 млрд долларов и могут повысить ставки пошлин еще как минимум на 300 млрд долларов китайского импорта.

Отвечая на вопрос о торговых переговорах с Китаем, президент заявил, что в них "происходит много интересного", добавив, что "Китай очень хочет заключить сделку".

Трамп также сказал о намеченном на четверг продолжении переговоров Белого дома с руководством Мексики. Ранее Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины на мексиканские товары из-за проблем с притоком иммигрантов через границу с Мексикой. Он заявил, что на переговорах в среду был достигнут "значительный прогресс", добавив при этом, что мексиканскому руководству следует "проявлять больше инициативы".

"В ближайшие дни может произойти что-то довольно кардинальное", — сказал Трамп.

— Автор Michael C. Bender, mike.bender@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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