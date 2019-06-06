МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. АК "Алроса" предполагает восстановить добычу алмазов на законсервированном подземном руднике "Мир" в 2031-2032 годах, следует из презентации компании.

Отмечается, что окончательное решение по проекту будет принято после разработки технико-экономического обоснования, а пока все показатели являются ориентировочными, основанными на предварительной оценке.

Общие капитальные затраты могут составить порядка 73 миллиардов рублей, IRR проекта — 18,3%. Целевой объем добычи ожидается на уровне 3,8 миллиона карат ежегодно. База запасов месторождения оценивается в 68,6 миллиона карат.

Ранее "Алроса" сообщала, что сможет начать инвестировать в восстановление рудника в 2019-2020 годах, а начать непосредственные работы на объекте не ранее 2024 года и после получения положительных результатов исследований.

В начале августа 2017 года на руднике "Мир" произошел прорыв воды, что привело к затоплению шахты. Ростехнадзор пришел к выводу, что основными причинами аварии стали нарушения в проектных решениях и правил промышленной безопасности. Экономический ущерб был оценен ведомством в 10,2 миллиарда рублей. На рудник приходилось около 10% от общего размера производства компании.

"Алроса" — крупнейший в России производитель алмазов, осуществляет 26% мировой и 95% российской добычи. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. По итогам 2018 года компания сократила производство алмазов на 7%, до 36,7 миллиона каратов.