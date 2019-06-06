РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июн — ПРАЙМ. Нерест рыбы на Волге в Астраханской области в текущем году ожидается одним из худших за всю историю наблюдения, сообщил журналистам замруководителя Росрыболовства Василий Соколов перед заседанием Азово-Черноморского бассейнового научно-промыслового совета в Ростове-на-Дону.

По его словам, у Росрыболовства много вопросов по сбросу воды, из-за которого в последнее десятилетие нерест рыбы не может осуществляться эффективно. "В Астрахани ситуация еще критичнее в этом году. Там был очень короткий попуск с малым сбросом воды и фактически нерест будет катастрофичным. Ситуация будет одна из худших за историю наблюдения по Волге", — сказал он.

Данный вопрос, в частности, поднимался руководством Росрыболовства на совещании, проводимом президентом страны Владимиром Путиным в Ахтубинске. "Надеемся, в итоге выйдет поручение соответствующее, потому что если не учитывать интересы рыбного хозяйства, это приведет к тому, что рыбы у нас не будет", — отметил Соколов. Он добавил, сброс воды из водохранилищ должен быть научно обоснованным и учитывать интересы рыбохозяйственной отрасли.