С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — ПРАЙМ. ВЭБ, Сбербанк и Газпромбанк профинансируют на сумму около 1,7 миллиарда долларов проект группы "Акрон" по освоению Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае, соответствующее соглашение стороны подписали на ПМЭФ, говорится в их совместном пресс-релизе.

"ПАО "Акрон", "ВЭБ.РФ", Газпромбанк, Сбербанк договорились профинансировать проект освоения Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае", — сообщается в релизе.

Общий бюджет проекта составляет 2,5 миллиарда долларов с учетом ранее понесенных расходов и НДС, требуемый объем инвестиций — около 1,7 миллиарда долларов. Из этой суммы ВЭБ предоставит 869 миллионов долларов, Газпромбанк и Сбербанк – 802 миллиона долларов суммарно.

Проект реализуется "дочкой" ПАО "Акрон" — ЗАО "Верхнекамская калийная компания". Она планирует создать ориентированное на экспорт производство с годовым объемом извлечения руды 7,5 миллиона тонн и производственной мощностью 2 миллиона тонн хлористого калия в год.

Участники синдиката будут финансировать проект на условиях мультивалютной синдицированной кредитной линии в рамках "Фабрики проектного финансирования" ВЭБа, кредит рассчитан на 15 лет, говорится в пресс-релизе. Заемные средства планируется потратить на завершение строительства (проходки) вертикальных шахтных стволов, разработку рудника, строительство обогатительной фабрики и сопутствующей инфраструктуры. Выход на проектную мощность планируется в начале 2026 года.