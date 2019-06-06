КИЕВ, 6 июня — ПРАЙМ. Национальный банк Украины принял решение сохранить учетную ставку на уровне 17,5% годовых в связи с инфляционными рисками, сообщил в четверг на брифинге глава регулятора Яков Смолий.

"Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 17,5% годовых. Это необходимо для обеспечения безопасности от инфляционных рисков, которые усилились с момента принятия предыдущего решения в апреле, и достижения цели в 5% в следующем году", — nсказал Смолий на брифинге, трансляция которого велась на канале регулятора в Youtube.