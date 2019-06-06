МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%, следует из пресс-релиза регулятора.

На данной отметке ставка находится с марта 2016 года.

Ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%. Таким образом, решения ЕЦБ совпали с прогнозами экспертов.

Регулятор ожидает, что ставки останутся на текущих уровнях, по крайней мере, до конца первого полугодия 2020 года, отмечается в релизе. Ранее ЕЦБ ожидал сохранения ставок до конца 2019 года.

Европейский центробанк также в очередной раз заявил, что продолжит реинвестировать средства от погашения ценных бумаг, выкупленных в рамках программы количественного смягчения (QE), в течение длительного времени после начала повышения процентных ставок и до тех пор, пока это будет необходимо, в частности, для поддержания ликвидности и достаточного уровня монетарного стимулирования.

ЕЦБ также объявил условия грядущей программы долгосрочного кредитования банков (TLTRO-III), которая будет запущена в сентябре. Предполагается, что процентная ставка в рамках этой программы будет составлять "плюс 10 базисных пунктов к ключевой ставке рефинансирования". В марте ЕЦБ объявлял, что в рамках TLTRO-III банкам будут выдаваться кредиты сроком на два года, и программа будет действовать до марта 2021 года.

О дальнейших мерах денежно-кредитной политики глава регулятора Марио Драги расскажет на пресс-конференции в 15.30 мск.