С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — ПРАЙМ. Россия преодолела трудности в экономике, в том числе от санкций и падения цен на углеводороды, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы действительно преодолели те трудности, которые возникли у нас несколько лет назад по целому ряду обстоятельств. Это касалось и так называемых санкционных действий. Но не только, и главным образом даже не это играло такую существенную роль. А прежде всего, падение цен на товары нашего традиционного экспорта. Прежде всего, конечно, на углеводороды, на металлы некоторые, на химическую продукцию, связанную с этим первичным ресурсом", — сказал Путин на встрече с руководителями международных информагентств.

По его словам, инфляция в 2019 году в "5 с небольшим" процентов после повышения НДС — это лучше, чем ожидали власти.

Путин отметил, что Россия вышла на траекторию устойчивого роста, это связано с внешнеэкономической конъюнктурой, с внутриэкономическими факторами, факторами экономической политики российского руководства, прежде всего, — с устойчивой макроэкономической ситуацией.

"Вот у нас в прошлом году была четыре с небольшим (процента) инфляция, в этом году вот в годовом измерении пять с небольшим (процентов). И это после повышения НДС. Это лучше, чем мы ожидали", — сказал российский президент.

Он также заявил, что негативные последствия от повышения НДС имеют краткосрочный эффект, расчеты подтверждают, что вложения в экономику и инфраструктуру приведут к увеличению темпов роста экономики.

"Наименьший урон при определении источника финансирования, обязательства со стороны государства, все-таки одна, не единственная, но одна из мер — это повышение НДС. Мы при этом понимали, что это нанесет на первом этапе ущерб экономическому росту. Мы прекрасно отдаем себе в этом отчет: НДС повышена, значит активность поменьше и так далее", — заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что данные последствия временные, и, по расчетам, ожидается экономический рост.

"Но мы считали, что это краткосрочный эффект будет, где-то на полгода, не больше. А потом за счет вложений, вливаний в экономику, в ту же самую инфраструктуру это приведет к толчку и увеличению темпов роста. Пока все подтверждают наши предварительные расчеты", — отметил он.