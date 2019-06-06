МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Международные резервы РФ за период с 24 по 31 мая увеличились на 0,6% и составили 495,2 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России.

"Международные резервы по состоянию на 31 мая составили 495,2 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 3 миллиарда долларов, или на 0,6%, в результате совокупного положительного влияния факторов, наиболее значимыми из которых были покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила и поступления от кредитных организаций – резидентов по операциям "валютный своп", — говорится в сообщении.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2018 год международные резервы РФ выросли на 8,3% и на 1 января составляли 468,5 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.