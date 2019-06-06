МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Марина Алехина покидает пост директора операционного департамента ЦБ РФ, исполняющим обязанности назначен первый замдиректора Андрей Попов.
"Директор Операционного департамента Алехина Марина Александровна 14 июня 2018 года покинет свой пост в связи с решением продолжить карьеру вне Банка России", — говорится в сообщении ЦБ РФ.
"Исполняющим обязанности директора Операционного департамента Банка России назначен первый заместитель директора Попов Андрей Анатольевич", — сообщил регулятор.
https://1prime.ru/state_regulation/20190606/830048111.html