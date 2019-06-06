С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова подтвердила, что материнский капитал в 2020 году увеличится, пояснив, что это было предусмотрено, а конкретная сумма увеличения будет ясна после прогноза социально-экономического развития.

"Да, у нас было предусмотрено увеличение", — заявила Голикова журналистам на полях Петербургского международного экономического форума, отвечая на просьбу подтвердить увеличение материнского капитала до 470 тысяч рублей.

"Сейчас, когда будет прогноз социально-экономического развития, будут определены индексы увеличения, тогда можно будет конкретную сумму указать, на которую будет увеличен", — добавила она.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.