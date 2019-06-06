С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — ПРАЙМ. "Полюс" планирует в 2020-2022 годах капзатраты в районе 600 миллионов долларов в год, сообщил РИА Новости гендиректор компании Павел Грачев в кулуарах ПМЭФ.

"Полюс" в феврале сообщал, что планирует в 2019 году инвестиции на сумму 725 миллионов долларов. Капитальные затраты за 2018 год снизились до 736 миллионов долларов с 804 миллионов годом ранее. Таким образом, в 2019 году капзатраты могут быть снижены по сравнению с прошлым годом на 1,5%.

"Мы ожидаем в 2020 и последующих годах capex в районе 600 миллионов долларов, пока не начнутся материальные расходы на Сухой Лог в 2022-25 годах", — рассказал Грачев.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

"Полюс" — крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Основным бенефициаром является Саид Керимов (82,44%). В 2018 году компания увеличила производство золота на 13% — до 2,436 миллиона унций.