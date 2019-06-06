С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн /ПРАЙМ/. Государство больше не будет изымать прибыль "Газпрома" через разовые решения по НДПИ, в том числе в 2019 году, заявил РИА Новости замминистра финансов РФ Владимир Колычев в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Правительство больше таких решений по разовым изъятиям через НДПИ с учетом того, что дивидендная политика компании меняется, не будет принимать", — сказал Колычев, добавив, что изъятий не будет и в бюджет 2019 года.

"Последнее решение совета директоров, если я правильно помню, это дивиденды в размере 27% (чистой прибыли — ред.) по МСФО. В абсолюте это вообще рекорд среди всех компаний – больше, чем у Сбербанка даже", — отметил замминистра.

"И мы видим положительную реакцию на этот шаг первый в сторону 50% (чистой прибыли на дивиденды — ред.) со стороны менеджмента. И капитализация более чем на 40% уже выросла с того момента", — добавил Колычев.

"То есть видим, что доверие со стороны инвесторов появилось после такого шага. Сейчас компания, менеджмент, насколько я знаю, обсуждает новую дивидендную политику, которая будет предусматривать постепенный выход на 50%. И в этой связи государство больше практику таких разовых изъятий НДПИ, как было в прошлом году, в предыдущем году, мы ее больше применять не будем", — подытожил замглавы Минфина.

В прошлом году принимались изменения в Налоговый кодекс, повышающие выплаты по НДПИ для "Газпрома" на 2018 год. Это позволило компенсировать потери федерального бюджета из-за низких дивидендов компании по итогам 2017 года. Всего на дивиденды было направлено 190,335 миллиарда рублей, или 26,6% чистой прибыли по МСФО за 2017 год. При этом Минфин настаивал на уровне дивидендов в 50% чистой прибыли по МСФО. Изменения в Налоговый кодекс позволили компенсировать бюджету 72 миллиарда рублей.

В мае текущего года правление "Газпрома" изменило свою рекомендацию совету директоров по дивидендам за 2018 год, предложив увеличить выплаты в 1,6 раза по сравнению с апрельской рекомендацией — до 16,61 рубля на одну акцию. Впоследствии такую рекомендацию акционерам утвердил и совет директоров. Суммарно на выплату дивидендов планируется направить 393,2 миллиарда рублей, или 27% прибыли по международным стандартам финансовой отчетности.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.