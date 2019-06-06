С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн /ПРАЙМ/. Министр энергетики РФ Александр Новак считает, что проект строительства "Восточного нефтехимического комплекса" (ВНХК) на Дальнем Востоке еще может быть реализован, власти и "Роснефть" в настоящий момент изучают его, чтобы решить, необходимо ли проекту предоставление стимулов.

"Мы всегда поддерживали развитие нефтехимии на Дальнем Востоке, проект коммерческий, он должен быть окупаемым",- сказал Новак журналистам в кулуарах ПМЭФ, отвечая на вопрос, будут ли ведомства искать для проекта льготы.

"Я думаю, что этот проект еще может быть реализован, для этого действительно нужно посмотреть экономику и, если нужно, давать экономические стимулы, чтобы он был реализован. И мы смотрим, и смотрит компания, и министерство финансов", — также отметил министр.

В мае в ходе телефонной конференции для инвесторов "Роснефть" сообщила, что проект строительства ВНХК более не является рентабельным в условиях реализации налогового маневра в нефтяной отрасли России и поэтому он был исключен из инвестиционной программы компании.

В ответ на заявления "Роснефти" в Минфине сообщили, что налоговый маневр, наоборот, улучшал экономические показатели реализации первой очереди ВНХК и привел к увеличению его господдержки. "Роснефть" в свою очередь отметила, что будет готова вернуться к проекту при привлекательных и стабильных фискальных условиях, продолжит диалог с властями, чтобы попытаться найти эффективную экономическую модель для ВНХК.

Глава нефтяной компании Игорь Сечин 4 июня сообщил, что "Роснефть" будет прорабатывать с Минфином РФ предоставление мер поддержки для ВНХК.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.