МОСКВА, 6 июн /ПРАЙМ/. Вопросы цифровизации транспортной системы, развитие беспилотных транспортных систем обсудили участники сессии "Цифровой транспорт и логистика? лидерство России в транспортной интеграции Европы и Азии" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), говорится в сообщении Минтранса.

Заместитель министра транспорта Алексей Семёнов отметил, что сейчас руководство страны уделяет большое внимание цифровой трансформации экономики в целом и транспортному комплексу в частности.

"Мы запустили воздушный беспилотник для отслеживания ситуации на дорогах. Все новшества, которые сейчас есть, позволяют в многочасовом режиме отслеживать и передавить информацию, а также принимать решения в режиме реального времени",? рассказал на сессии председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко.

Генеральный директор ООО "Национальные телематические системы" Алексей Нащекин поделился информацией о создании компанией современных интеллектуальных транспортных систем (ИТС). Так, наиболее крупный блок этой работы — система управления полностью беспилотным транспортом. Она включает в себя "умную" дорогу (метрологически проверенную трехмерную модель), модуль управления маршрутами, систему высокоточного позиционирования, систему высокоскоростного приема/передачи данных, а также модуль, расположенный на самой машине. Система испытывается в тестовом режиме уже второй год в разных климатических условиях.

Заместитель генерального директора ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" Никита Данилов рассказал, что в период 2015-2020 годов прогнозируется почти 16-кратное увеличение использования воздушного пространства беспилотными авиационными системами. Во главе угла стоит безопасность и доступность воздушного пространства.

"Мы хотим предложить "единое окно" и сервисы, которые дадут возможность провести регистрацию и учет. Это позволит оперативно получать метео- и аэронавигационную информацию. Основной рост пользователей составят молодые люди, которые используют гаджеты. Именно для них мы сделаем мобильные приложения, которые помогут качественно и доступно пользоваться сервисами для осуществления полетов на беспилотных летательных аппаратах", — поделился планами Данилов.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.