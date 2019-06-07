МОСКВА, 7 июн /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин в пятницу выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), а также проведет встречи на полях форума, в том числе с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

Днем ранее российский лидер встретился с президентом Болгарии Руменом Радевым, премьером Армении Николом Пашиняном и премьером Словакии Петром Пеллегрини, а также пообщался с международными инвесторами и главами иностранных информагентств.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал журналистам, что у главы государства 7 июня запланирована отдельная встреча с генсеком ООН Гутеррешем и премьер-министром федеральной земли Саксонии Михаэлем Кречпером.

Он добавил, что у Путина также будет много двусторонних контактов в кулуарах ПМЭФ, как запланированных, так и нет. Кроме того, президент проведет традиционную встречу с представителями иностранного бизнеса.

ВЫСТУПЛЕНИЕ

По словам Ушакова, в этом году Путин в своем выступлении сделает акцент на задачах по повышению благосостояния граждан и сформулирует идеи по оптимизации системы глобального управления.

Президент РФ намерен наиболее подробно остановиться на масштабных целях и задачах, которые на сегодняшний день стоят перед Россией, по обеспечению роста экономики страны, повышению доходов и благосостояния граждан, а также подробно расскажет о программах, стратегиях и проектах, направленных на технологическое развитие страны.

Как ожидается, Путин поделится видением текущей ситуации в мировой экономике и политике, даст оценку проблем, которые в настоящее время испытывают мировое хозяйство, международная торговля и финансовая система. Кроме того, в своем выступлении президент РФ сформулирует ряд идей по оптимизации системы глобального управления и ее приведения в соответствие с принципами равенства.

ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ

С речью в этом году выступит почетный гость форума — лидер КНР Си Цзиньпин.

В пленарной сессии в этом году также примут участие генсек ООН, премьеры Армении и Словакии.

Помимо них, в форуме принимают участие президенты Молдавии и Южной Осетии, вице-президенты ряда стран, премьер-министры, вице-премьеры и заместители правительств Белоруссии, Бельгии, Ирака, Казахстана, Катара, Киргизии, Люксембурга, Монголии, Сербии и Узбекистана.

БИЗНЕС-ДИАЛОГ

После выступлений Путин вместе с Си Цзиньпином примут участие в совместном энергетическом форуме. На этой встрече, как ожидается, будут присутствовать топ-менеджеры более 50 российских и около 60 китайских компаний и концернов.

Как сообщал Ушаков, в рамках данного форума стороны обменяются мнениями по вопросам развития сотрудничества в нефтегазовой сфере, альтернативной энергетики, энергоэффективности, будут рассматриваться конкретные двусторонние проекты и инициативы.

Завершающим мероприятием пятницы станет традиционная встреча Путина с главами крупнейших иностранных компаний, которые будут присутствовать в Петербурге. В ней примут участие около 70 человек.

На встрече предполагается обсудить работу предпринимателей в России, различные вопросы активизации, привлечения иностранных инвестиций, тему создания в России высокотехнологичных производств.