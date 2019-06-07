С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. Политика Дании ставит под вопрос своевременное завершение "Северного потока-2", ее позиция противоречит действующему европейскому законодательству, завил председатель совета директоров Nord Stream 2 AG (оператор проекта) Герхард Шредер.

"Северный поток-2" — это проект, который мог бы быть введен в эксплуатацию уже в конце года, чтобы обеспечить необходимую безопасность поставок природного газа для Европы. Но есть проблема — политика Дании уже на протяжении многих месяцев ставит под вопрос своевременное завершение проекта", — сказал Шредер, выступая на бизнес-завтраке, посвященном "Северному потоку-2", который проводится в рамках ПМЭФ.

"Конечно, это связано, можно сказать открыто, с политическим давлением со стороны США и Украины, поскольку через это давление мы видели, как предыдущее правительство Дании демонстрировало свое противостояние проекту. Таким образом, Дания ставит себя в противовес странам-партнерам — Германии, Европейском союзу. Кроме того, это противоречит обеспечению устойчивых поставок газа в Европу и действующему европейскому праву", — подчеркнул он.

Шредер выразил надежду, что после выборов в Дании появится возможность для конструктивного диалога по газопроводу.

"Политика Дании уже на протяжении многих месяцев ставит под вопрос своевременное завершение проекта, мы по-прежнему ожидаем согласования разрешения на строительство", — сказал Шредер, выступая на деловом завтраке "Энергия для Европы: новая динамика на газовом рынке" в рамках ПМЭФ-2019.

По мнению Шредера, причины "хорошо известны" — это политическое давление со стороны США.

"Через это давление предыдущее правительство Дании демонстрировало свое противодействие проекту. У нас лишь есть надежда, что сейчас, когда предстоят выборы, в Дании появится новое правительство и у нас получится вести разумный и здравомыслящий диалог, и какие-либо задержки (по проекту) были исключены", — отметил он.

Санкционное давление США влияет на политику Дании и Евросоюза по "Северному потоку-2", но нужно помнить, что оно имеет не только дружественные мотивы, добавил Шредер.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран проекту осталось получить разрешение на строительство только от Дании.

"Санкционное давление США и влияние представителей американских интересов очень сильно, без сомнений оно влияет на политику Дании (по "Северному потоку-2" — ред.) и Евросоюза", — сказал Шредер, выступая на бизнес-завтраке, посвященном "Северному потоку-2", который проводится в рамках ПМЭФ.

"Но мы не должны забывать, что это давление имеет за собой не только дружелюбные мотивы, мы не только противоречим нашим дружественным позициям по отношению к другим странам Восточной Европы, но мы, прежде всего, должны думать о том, что такой бизнес — плохой. Американские партнеры совершенно четко показывают, что они больше чем когда-либо хотят экспортировать СПГ на рынок Европы", — добавил он.

Необходимости вносить изменения в Газовую директиву ЕС не было, но сомнений в реализации "Северного потока-2" все равно нет, пояснил он.

"Если газовый рынок Европы функционирует хорошо, то он функционирует хорошо и так. И не было никакой необходимости, чтобы принималась отдельная директива в отношении газа, не было необходимости и вносить какие-то изменения", — сказал Шредер, выступая на бизнес-завтраке, посвященном "Северному потоку-2", который проводится в рамках ПМЭФ.

"Но тем не менее, в текущей правовой среде мы уверены, что сможем успешно провести наш проект ("Северный поток-2" — ред.)", — добавил он.