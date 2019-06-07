МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Импорт в РФ из дальнего зарубежья в январе-мае 2019 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,2%, до 82,683 миллиарда долларов, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС).

"По предварительным данным таможенной статистики, в январе-мае 2019 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил 82,683 миллиарда долларов и по сравнению с аналогичным периодом 2018 года снизился на 2,2%", — говорится в сообщении.

В мае 2019 года стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил 16,865 миллиарда долларов и по сравнению с апрелем 2019 года сократился на 9,2%.