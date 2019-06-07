С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов заявил, что причиной отказа бизнеса РФ инвестировать средства является нигилизм, а большая часть предпринимателей развращена льготами и субсидиями.

"У нас по-прежнему существует, особенно у бизнеса, нигилизм в своих действиях, все плохо. У Александра Николаевича (Шохина, глава РСПП — ред.) — крупный бизнес — огромные прибыли имеют. Прошлый год, в этом году прибыль растет, прет просто на глазах. У бизнеса у Репика (глава "Деловой России" — ред.) вообще супермаржинальный (сектор бизнеса – ред.)", — отметил Силуанов на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ.

Он напомнил, что для МСП создаются новые режимы, льготы. "Развивается все, но все плохо, все не так. Не дорабатываем мы, не будем вкладывать. У нас есть бизнес, который по-прежнему по старинке работает. Заработал — за границу, заработал — в офшор. Там вроде как поспокойнее, хотя мы видим, что и там далеко не все в порядке", — продолжил Силуанов.

"Есть бизнес, который просто ждет льготы: не дадите льготы или субсидию — не буду инвестировать. Так мы большую часть предпринимателей развратили: не буду вкладывать, пока не дадите преференции, не хочу", — пересказал их позицию первый вице-премьер.

Есть бизнес, который работает и инвестирует средства, сказал Силуанов. "На него кстати как раз и надо сделать ставки", — добавил он.

"Когда мы говорим о том, что бизнес не верит, я понимаю, что это наша проблема, моя проблема, в том числе. То, что мы не создали этих условий для того, чтобы бизнес поверил. И вот это действительно наша работа сегодня, завтра, чтобы убедить Александра Николаевич, убедить наших предпринимателей, что сейчас будем работать по-другому", — сказал Силуанов.