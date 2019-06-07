С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. Закон об уравнивании НДФЛ для россиян и нерезидентов может быть принят осенью и вступить в силу с начала 2020 года, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах ПМЭФ-2019.

"Надо с начала следующего года, я думаю. Хорошая мера", — сказал он, отвечая на вопрос, когда положения могут вступить в силу.

Ранее Силуанов сообщал, что правительство РФ рассматривает вопрос о снижении ставки подоходного налога для иностранцев в РФ до уровня, установленного для россиян — 13% с действующих 30%.

"В осеннюю сессию", — отметил Силуанов, отвечая на вопрос, когда проект поправок будет внесен в Госдуму и принят.

Первый вице-премьер — министр финансов добавил, что планируется также либерализовать институт резидентства. "И второе, мы говорим о том, чтобы стать резидентом, достаточно будет не 180 дней пробыть в России, а 90", — добавил Силуанов.