С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. Несмотря на формальный рост глобальной экономики нынешняя модель международных торговых отношений находится в кризисе, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Формально за последнее время рост глобальной экономики… характеризуется положительными значениями. В 2011-2018 годах в среднем 2,8% ежегодно рост, в последние годы чуть больше 3%. Но, на наш взгляд, и лидерам государств, всем нам необходимо откровенно признать: несмотря на упомянутый рост существующая модель международных экономических отношений, к сожалению, все-таки находится в кризисе. Он носит, этот рост и этот кризис, всеобъемлющий характер, проблемы здесь накапливаются и множатся все последние десятилетия. Они серьезнее и масштабнее, чем казалось прежде", — сказал Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ.

"По сути, глобальная торговля перестала быть безусловным двигателем мировой экономики, а новый двигатель, роль которого должны были сыграть суперсовременные технологии, пока еще проходит отладку и не заработал на полную мощность. Более того, мировая экономика вошла в период торговых войн и растущего уровня протекционизма — прямого и скрытого", — заявил Путин.

Ссылаясь на данные Всемирного банка и МВФ, он отметил, что если до кризиса 2008-2009 годов отношение оборота мировой торговли товарами и услугами к глобальному ВВП постоянно росло, то после этого периода тенденция сменилась.

"Это факт, такого роста уже нет. Достигнутое в 2008 году отношение мировой торговли к глобальному ВВП так и не восстановилось", — констатировал российский лидер.

Он также заявил, что проект газопровода "Северный поток-2" полностью отвечает национальным интересам всех участников этого проекта.

"Проект призван повысить энергобезопасность Европы, создать новые рабочие места. Он полностью отвечает национальным интересам всех участников — и европейцев, и России. Если бы не отвечал, мы бы не увидели там европейских партнеров, ну кто туда насильно притащит. Пришли, потому что заинтересованы в реализации этого проекта", — сказал Путин.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран проекту осталось получить разрешение на строительство только от Дании.

Проект реализует компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром". Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый.