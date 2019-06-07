ПМЭФ-2019

Главным событием недели стал Петербургский международный экономический форум, который проходит 6-8 июня. В ходе выступления на мероприятии президент Владимир Путин заявил о кризисе нынешней модели международных торговых отношений и недопустимости навязанной США модели их господства. По его словам, доверие к доллару падает и его роль следует переосмыслить, чтобы лишить США возможности давления на всех. Внимание общественности было приковано к тому, появится ли на форуме инвестор Майкл Калви, находящийся под домашним арестом по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 млрд рублей. Он был зарегистрирован, как участник, и разрешение на поездку ему должны были дать следственные органы. Но этого не произошло.

Участники мероприятия обсуждали тему влияния роста потребкредитования на состояние экономики – может ли он привести к рецессии. Согласия по этому вопросу так и не достигли – глава МЭР Максим Орешкин и ряд других чиновников считают, что связь есть, в ЦБ ее отрицают, уверяя, что текущий рост никак не угрожает экономике, а с избыточной динамикой регулятор борется. Кроме того, было объявлено о ряде важных сделок: так, "Газпром нефть" создаст СП с Shell для освоения месторождений в ЯНАО, АФК "Система" принципиально одобрила покупку двух фармактивов у Marathon Group, а ВЭБ создает СП со "Стройпроектхолдингом" Ротенберга. Кроме этого, был сделан ряд важных заявлений по поводу будущего сделки ОПЕК+, сотрудничества российских компаний с китайскими и инвестициях в совместные проекты.

"ГАЗПРОМ" ШТУРМУЕТ МАКСИМУМЫ

На этой неделе "Газпром" побил собственные рекорды, став самой дорогой компанией в РФ по капитализации, опередив Сбербанк. Цена акций газовой компании достигала максимального значения за последние 11 лет. В момент максимальной стоимости акций капитализация "Газпрома" превысила 5,6 трлн рублей – значительно больше, чем капитализация Сбербанка (5,2 трлн рублей). Московская биржа даже повысила для акций "Газпрома" границу ценового коридора торгов и диапазона оценки рыночных рисков всего за несколько минут до достижения этими ценными бумагами пика стоимости. Причины роста — дивидендная политика "Газпрома", которая обещает инвесторам стабильный прирост дохода и планы компании, гарантирующие это за счет реализации трубопроводных проектов и увеличения продаж газа.

Сомненья прочь: "Газпром" стал самой дорогой компанией РФ, обогнав Сбербанк

"Газпром" вытащил за собой и весь российский рынок акций: рублевый индекс Мосбиржи в очередной раз пробил исторический максимум, поднявшись выше 2700 пунктов. Не остался в стороне и валютный индекс РТС, который впервые с февраля 2018 года пробил психологическую отметку в 1300 пунктов. После этого и "Газпром", и индексы несколько скорректировались, однако аналитики надеются на дальнейший рост акций газовой компании, которая, в свою очередь, вновь поддержит остальные российские бумаги. Они не исключают падения акций отдельных компаний в июне из-за дивидендных историй, но полагают, что в целом основной тренд на фондовом рынке РФ остается восходящим.

ГИГАНТ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Alibaba Group, "Мегафон" и Mail.ru Group объявили на этой неделе о подписании обязывающей документации по созданию совместного предприятия в России и СНГ — Aliexpress Russia. Компании получили одобрение регулирующих органов и запускают крупнейшее СП в области социальной коммерции в России и СНГ с целью интеграции ключевых российских потребительских интернет- и e-commerce-платформ. Доля Alibaba в совместном предприятии AliExpress Russia составит 47,8%, "Мегафона" — 24,3%, РФПИ — 12,9%, Mail.Ru — 15%. Таким образом, сделка, о которой публично говорили с сентября 2018 года, наконец закрыта.

При этом Alibaba Group инвестирует 100 млн долларов и сделает частью СП бизнес AliExpress в России, который включает в себя текущую локальную и трансграничную деятельность международной платформы электронной коммерции AliExpress. "Мегафон" продаст Alibaba Group свою долю в 9,97% в Mail.ru Group в обмен на 24,3% долю в СП AliExpress Россия. Mail.ru Group передаст СП свой бизнес электронной коммерции Pandao и денежные средства в размере 182 млн долларов. РФПИ, в свою очередь, инвестирует в СП 100 млн долларов и может приобрести у Alibaba Group акции СП на сумму 194 млн долларов. После исполнения данного опциона на покупку дополнительных акций СП AliExpress Россия фонд будет владеть 12,9% в СП, а доля владения голосующими акциями составит 9,6%. Создание СП выведет российский рынок е-коммерции на качественно новый уровень, уверены участники.

FIAT ОТКАЗАЛСЯ ОТ RENAULT

На этой неделе автоконцерн Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) отозвал свое предложение о слиянии с французским автопроизводителем Renault. Компания объясняет это тем, что во Франции в текущий момент нет политических условий для успешной реализации подобного слияния. Как писали СМИ, французское правительство в среду заявило, что не одобрит предложение FCA без гарантии Nissan сохранения альянса с Renault. Власти попросили отложить голосование по поводу слияния, что побудило Fiat Chrysler отозвать свое предложение. В конце мая, когда стало известно о подаче предложения, предполагалось, что слияние бизнесов осуществится с долями 50/50. Renault пообещал изучить эту идею. Французская компания уже состоит в альянсе с японскими Nissan и Mitsubishi, но партнерство стало проблематичным с момента ареста в ноябре прошлого года руководителя альянса Карлоса Гона.

При этом во французском минфине высказали мнение, что у Fiat Chrysler не было веских причин для такого скорого отзыва предложения о слиянии с Renault. Решение об отзыве в министерстве назвали поспешным, указав, что во время обсуждения темы удалось добиться большого прогресса по четырем условиям неудавшегося соглашения. Согласно заявлению, поддержка со стороны Nissan была принципиальным условием во время переговоров, и правительство просило больше времени для того, чтобы уладить все детали. Но FCA оказывал давление по срокам и пытался подтолкнуть французскую сторону к быстрому решению о приеме предложения или отказу от него. В минфине Франции дали понять, что не готовы работать под таким давлением и подчеркнули, что подготовка столь масштабного соглашения требует немало времени.

АВТОВАЗ СЭКОНОМИТ НА ПУБЛИЧНОСТИ

Российский автогигант "Автоваз" окончательно сменил статус, став непубличным акционерным обществом и зарегистрировав новое наименование. Ранее, в мае, Банк России освободил компанию от обязанности раскрывать информацию, что требуется от российских публичных компаний по закону о рынке ценных бумаг. Затем "Автоваз" подал заявку на делистинг акций с Московской биржи. Причиной изменения статуса "Автоваза" стало намерение его единственного акционера, голландской Alliance Rostec Auto B.V. (совместное предприятие госкорпорации "Ростех" и французской Renault), реализовать план рекапитализации. Он уже выкупил все акции у миноритариев и намерен, уйдя из публичного поля, ускорить принятие решений.

Эксперты считают этот шаг вполне ожидаемым и логичным. Переход к непубличному статусу позволяет "Автовазу" снизить требования по раскрытию информации и отчасти сократить расходы, так как публичность требует затрат на ее поддержание. Что касается бизнеса "Автоваза", то никаких существенных изменений эксперты не ждут – по их мнению, данные изменения носят чисто технический характер. С другой стороны, если решения действительно будут приниматься быстрее, влияние будет, бесспорно, положительным. Однако для рынка важнее другие факторы — выигрывают те, кто способен предложить потребителю современный качественный продукт по приемлемой цене, и здесь компании есть, что предложить.

НЕФТЯНЫЕ МИНИМУМЫ

В среду стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 60 долларов за баррель впервые с 29 января. Распродажа на рынке началась вслед за публикацией данных по росту запасов сырья в США на прошлой неделе. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 31 мая, выросли на 6,8 млн баррелей, или на 1,4%, до 483,3 млн баррелей, говорится в обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. На этом фоне американская нефть WTI подешевела почти на 5%, потянув за собой и Brent. Позже нефть выросла выше 62 долларов за баррель на фоне данных о том, что ОПЕК+ может продлить соглашение о сокращении добычи.

По словам Путина, Россию устраивает цена на нефть на уровне 60-65 долларов за баррель. Позже Орешкин уточнил, что даже снижение цен на нефть до 50 долларов за баррель не вызовет серьезных проблем в российской экономике. По его словам, в случае полномасштабной торговой войны между США и Китаем мировая торговля резко сократится, и темпы роста мирового ВВП замедлятся. Это затронет всех, в том числе, Россию, но зависимость от цен на нефть у нас за последние годы снизилась, поэтому обозначенные уровни некритичны. В компании ВР заявили, что их бы устроили 55 долларов за баррель. Дело в том, что цена в районе 70 долларов делает выгодным производство сланцевой нефти в США, которая является конкурентом традиционного "черного золота".

"СЕВЕРГРУПП" СОБИРАЕТ "ЛЕНТУ"

Компания "Севергрупп" Алексея Мордашова продолжила наращивать долю в ритейлере "Лента". По итогам действия оферты на покупку долей миноритарных акционеров "Ленты" получила 78,73% в ритейлере. Стоимость акции в рамках оферты составила 18 долларов за штуку (3,6 доллара за GDR). Таким образом, "Севергрупп" могла потратить в рамках оферты на покупку обыкновенных акций и GDR миноритарных акционеров "Ленты" около 650 млн долларов.

"Севергрупп" в конце апреля закрыла сделку по покупке акций "Ленты" у TPG Group (34,45% за исключением казначейских бумаг) и Европейского банка реконструкции и развития (7,47%), получив 41,9% в компании. Сумма сделки составила 729 млн долларов. После закрытия сделки "Севергрупп" объявила оферту миноритариям "Ленты" о покупке у них бумаг ритейлера по 18 долларов за акцию (3,6 доллара за GDR). В середине мая доля "Севергрупп" в "Ленте" превысила 50%, поэтому компания продлила срок оферты на приобретение акций до 4 июня. Сам Мордашов и бывший глава интернет-гипермаркета "Утконос" Максим Бахтин вошли в совет директоров "Ленты". Бахтин займется синергией между двумя активами.