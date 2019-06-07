С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. "Сибур" планирует в третьем-четвертом квартале запустить полную цепочку производства на нефтехимическом комплексе "Запсибнефтехим", сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ председатель правления, гендиректор ООО "Сибур" Михаил Карисалов.

"В химической промышленности существует определенная процедура, набор необходимых действий по постепенному вводу в строй новой производственной мощности. Это не однократное действие. На сегодняшний день мы уже получили тестовые партии полипропилена и полиэтилена. Успешно протестировали 8 из 9 печей пиролиза. В целом видим, что третий-четвертый квартал этого года — то время, когда мы можем и должны получить этилен на основной установке комплекса и запустить полную цепочку — с производством этилена и его переработкой в полимеры", — ответил Карисалов на вопрос о сроках запуска производства на "Запсибнефтехиме".

Проект " Запсибнефтехим" предполагает строительство установки пиролиза мощностью 1,5 миллиона тонн этилена, около 500 тысяч тонн пропилена и 100 тысяч тонн бутан-бутиленовой фракции в год; установок по производству различных марок полиэтилена и полипропилена совокупной мощностью 2 миллиона тонн в год. Инвестиции в " Запсибнефтехим " заявлены в объеме до 9,5 миллиарда долларов. Строительные работы на "Запсибнефтехиме" уже завершены, идет пуско-наладка, говорил в мае журналистам председатель правления "Сибур Холдинга" Дмитрий Конов.