МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Безработица в США в мае осталась на уровне апреля в 3,6%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 75 тысяч, сообщает министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, что безработица в отчетном месяце сохранится на уровне 3,6%, а число рабочих мест вырастет на 185 тысяч.

Минтруд США также сообщил, что почасовая заработная плата в стране в мае выросла на 3,1% в годовом выражении и составила 27,83 доллара. В месячном выражении почасовая зарплата выросла на 0,2%, или на 6 центов.