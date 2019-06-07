САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн /ПРАЙМ/. Первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов предложил создать в Иваново современное производство тканей.

С такой инициативой он выступил на сессии "Реформа российской индустрии моды: экономический потенциал на внутреннем и внешнем рынках" в ходе Петербургского международного экономического форума.

В ходе сессии соосновательница модного маркетплейса Aizel.ru Айсель Трудел обратила внимание Силуанова на нехватку отечественных тканей и фурнитуры. Она предложила частично освободить российских производителей от таможенных пошлин на импортированные ткани на три года.

"Все-таки нам нужно создавать производство собственных тканей. Иваново — город ткачей. Может быть, нам там посмотреть возможности создания современных мощностей с тем, чтобы нам не завозить продукцию, которую мы сами можем изготавливать? Давайте подумаем над этим", — ответил Силуанов.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.