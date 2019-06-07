С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн /ПРАЙМ/. Представитель компании Huawei на встрече иностранного бизнеса с президентом РФ Владимиром Путиным поделился своими планами по работе с РФ, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Обсуждались, в том числе, конкретные планы многих компаний по развитию инжиниринговых центров в России, по новым проектам в сфере фармацевтики, по новым проектам в сфере здравоохранения", — сказал Дмитриев по итогам встречи.

"Безусловно, важным было выступление коллеги из Huawei, который поделился своими планами по работе с Россией. Было очень много интересных выступлений", — добавил глава РФПИ

Согласно списку участников встречи, с которым СМИ ознакомились до мероприятия, в ней принял участие заместитель председателя совета директоров Huawei Technologies Company Ltd. Го Пин.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.