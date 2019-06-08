Добавлены цитаты президента Мексики, подробности (после третьего абзаца).

МЕХИКО, 8 июн /ПРАЙМ/. Мексика официально подтверждает, что США не будут вводить новые пошлины на мексиканские товары с 10 июня.

"Не будет применения пошлин со стороны США в понедельник. Спасибо всем, кто нас поддержал, имея в виду величие Мексики", — написал глава МИД страны Марсело Эбрард в своем микроблоге в Twitter.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о достижении соглашения с Мексикой по торговле и мигрантам, в связи с чем Вашингтон не будет вводить с понедельника пошлины на мексиканские товары. По его словам, Мексика согласилась принять решительные меры на границе с США по борьбе с нелегальной миграцией. Трамп отметил, что это позволит "значительно сократить" поток нелегальных мигрантов из Мексики.

На ситуацию уже отреагировал президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, выразивший благодарность всем, кто участвовал в переговорах. "Спасибо за поддержку всем мексиканцам, которые смогли добиться неприменения пошлин на мексиканские продукты, которые экспортируются в США… В любом случае мы соберемся завтра (в субботу), чтобы отпраздновать это в Тихуане", — написал он в своем микроблоге в Twitter.

В четверг президент Мексики призвал мексиканцев провести мероприятие на границе с США, чтобы доказать свою верность достоинству Мексики и дружбе с американским народом. Мероприятие пройдет в эту субботу, 8 июня, в пограничном городе Тихуана.