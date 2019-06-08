МОСКВА, 8 июн /ПРАЙМ/. Министры финансов и главы центральных банков стран "большой двадцатки" согласились продвигаться в вопросе разработки общих правил для устранения лазеек, которые используют глобальные технологические гиганты, такие как Facebook, в целях сокращения бремени налогообложения юридических лиц, передает агентство Рейтер.

Как сообщает агентство, Facebook, Amazon и другие IT-компании подвергаются критике в связи с тем, что они сокращают свои налоговые выплаты, регистрируя прибыль в странах с низким уровнем налогов. Ожидается, что новые правила приведут к более высокой налоговой нагрузке, но в то же время таким странам как Ирландия и Люксембург будет сложнее привлекать прямые инвестиции, обещая сверхнизкие ставки для юридических лиц.

"Похоже, у нас есть прочный консенсус", — приводит агентство слова министра финансов США Стивена Мнучина. Он добавил, что теперь необходимо разобраться с технологическими аспектами.

"Мы не можем объяснить населению, что они должны платить свои налоги, когда некоторые компании этого не делают, потому что они переносят свою прибыль в юрисдикции с низкими налоговыми ставками для юридических лиц", — заявил министр финансов Франции Брюно Ле Мэр.

Ожидается, что представители из ведущих стран "двадцатки" встретятся дважды в этом году, чтобы обсудить нюансы заключения соглашения в следующем году.

Ранее сообщалось, что результаты обсуждения министров финансов и глав центральных банков стран "двадцатки" вопроса налогообложения крупнейших мировых IT-компаний будут отражены в так называемом "цифровом налоге", правила которого планируется утвердить на встрече министров и глав центробанков в 2020 году.