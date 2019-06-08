С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн /ПРАЙМ/. Угрозы утечки персональных данных россиян в связи с переводом ряда сервисов и услуг Пенсионного фонда России (ПФР) в "цифру" нет, заявил в интервью РИА Новости глава фонда Антон Дроздов на полях ПМЭФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о персонифицированном учете, в результате которого был отменен бумажный аналог СНИЛС (зеленая карточка). Также у министерства труда и социальной защиты есть планы отказаться от бумажных носителей сертификата на материнский капитал.

"Всеобщая цифровизация позволяет уже обходиться без материальных носителей. Гражданам будет удобно, и это будет развивать услуги в электронном виде. Электронная система Пенсионного фонда защищена, она аттестована соответствующим образом, беспокоиться не о чем", — заявил Дроздов.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.