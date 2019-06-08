С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — ПРАЙМ. "Герофарм" прорабатывает возможность участия инвестиционных фондов в своих крупных экспортных фармацевтических проектах, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор компании Петр Родионов в ходе Петербургского международного экономического форума.

"У нас уже есть проработанная финансовая модель, при которой мы с фондами можем рассматривать участие в наших экспортных проектах по созданию удаленных производств на территории других стран. Вот эта идея у нас есть, она пока не реализована, но в принципе достаточно интересная", — сказал Родионов.

По словам гендиректора "Герофарма", компания уже определила несколько крупных платежеспособных рынков, где данная модель может быть использована.

"Герофарм" работает на рынке с 2001 года. В портфеле компании находятся препараты для восстановления функций головного мозга, терапии сахарного диабета и другие. Помимо производства, осуществляет самостоятельные научные исследования и инвестирует в фундаментальные разработки с целью их дальнейшего применения в практической медицине.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.