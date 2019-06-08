С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — ПРАЙМ. Компенсация Белоруссии из-за налогового маневра в российской нефтяной отрасли возможна только после того, как стороны согласуют общий подход по интеграции, это же касается и остальных вопросов в финансовых взаимоотношениях двух стран, заявил журналистам первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов в кулуарах ПМЭФ.

"Наша позиция, которую мы высказали Белоруссии: нам необходимо принимать комплексные решения, которые бы касались видения нашей дальнейшей интеграции в части Союзного договора. И, соответственно, тогда мы будем понимать орбиту наших финансовых взаимоотношений", — сказал Силуанов, отвечая на вопрос, возможна ли компенсация Белоруссии потерь от налогового маневра в российской нефтяной отрасли.

"То есть просто так выхватывать какие-то позиции — компенсация налогового маневра, кредит или еще что-то — все это нужно смотреть в комплексе в части того, как мы будем двигаться по интеграции в части тех мероприятий, которые содержатся в Союзном договоре, которые мы сегодня пытаемся обновить, осовременить. С тем, чтобы мы видели хотя бы понимание нашей дорожной карты, куда мы двигаемся", — добавил первый вице-премьер РФ.

До этого момента ожидать решения по каким-либо компенсациям было бы неправильно, продолжил он. "То есть нужно такое общее решение и по объемам финансовых взаимоотношений, и по объему институциональных наших взаимоотношений", — пояснил Силуанов.

Отвечая на вопрос, на что должна пойти белорусская сторона, чтобы получить компенсацию, он подчеркнул: "Мы не ставим каких-то условий или там предложений, на что должны пойти наши коллеги. Мы говорим о том, что должен быть общий согласованный подход по движению в части интеграции".

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.