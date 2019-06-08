С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — ПРАЙМ. Справиться с "триллионной" коррупцией в России как минимум наполовину позволит внедрение лучших практик по открытости органов государственной власти, для этого надо сделать три шага, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на ПМЭФ.

"У нас есть проблема эффективности госуправления, коррупции. Считаю, что если введем лучшие практики, которые используются в мире по открытости органов власти, то минимум на 50% мы с коррупцией справимся. С той самой жестокой, тайной, миллиардной, триллионной коррупцией. И другие мои эксперты, с которыми я общался, говорят, что еще больше. Вообще, это действенный механизм повышения эффективности государства, государственной власти и борьбы с коррупцией", — сказал он.

По мнению Кудрина, на пути к открытости власти надо предпринять три шага. "Это обеспечить полноту и достоверность баз данных, которые дают министерства, расширить ее. Сегодня министерства не выполняют законодательство по открытости", — продолжил Кудрин.

Счетная палата станет аудитором открытости министерств и ведомств в части выполнения действующих норм в этой сфере, отметил глава палаты. "Будем проверять качество баз данных. Вообще, с ними невозможно иногда работать", — отметил он.

"Второй шаг — понятным языком писать все наши шаги, наши законы, наши проекты излагать. Был хороший опыт, когда законопроекты выставлялись на дискуссию. Сейчас это практически прекращено", — добавил Кудрин.

"Третий шаг — это открытый диалог. Обратная связь должна иметь разные форматы", — считает он.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.