ФУКУОКА (Япония), 8 июн — ПРАЙМ. Итоговое коммюнике встречи министров финансов и глав центральных банков стран "двадцатки", которая проходит в японском городе Фукуока, по объему будет в 2,5-3 раза больше предыдущего, рассказал российским журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак на полях форума.

"Заместители министров финансов свою работу уже сделали, проект итогового коммюнике согласован в основном. Часть позиций будет досогласована на этапе работы министров и управляющих центробанков. Дискуссия идет бесконфликтно. Предпринимаются попытки договориться, а не навязать свою волю", — сказал он.

"Двадцатка" изменилась в том, что очевидных лидеров нет. Страны БРИКС, другие страны формирующихся рынков, как Мексика, Саудовская Аравия ведут себя очень активно и отстаивают свои позиции по всем пунктам повестки дня. В этот раз итоговое коммюнике оказалось в 2,5, если не в три раза больше, чем предыдущее коммюнике министров финансов", — отметил Сторчак.

Он объяснил это позицией председательствующей в этом году страны – Японии, которая стремится удовлетворить запросы всех участников переговоров, поэтому используется много формулировок, которые устроили бы все стороны.

Сторчак рассказал об основных вопросах повестки форума. "Помимо положения в глобальной экономике и на финансовых рынках, обсуждаются вопросы реформы финансового регулирования, имплементации тех договоренностей, которые были достигнуты за прошедшие 10 лет. Будут рассматриваться вопросы долговой устойчивости стран-заемщиков, вопросы развития физической инфраструктуры и связи между этими двумя аспектами, так как часто займы идут на финансирование расходов, связанных с инфраструктурой. Вопросы борьбы с незаконным оборотом капитала по линии FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег – ред.)", — перечислил он.

Кроме того, Япония как председательствующая страна ввела несколько новых тем. Одна из них – вопрос старения нации. "Тема старения нации, его экономические и социальные последствия, изменения на рынке труда оказалась интересной всем странам. Соответствующий раздел в коммюнике будет, наверное, самым большим", — сказал Сторчак.

Встреча министров финансов и глав центробанков стран "двадцатки" проходит в японском городе Фукуока 8 и 9 июня. Россию на форуме представляют Сторчак и председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.