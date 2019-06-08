ФУКУОКА, 8 июн — ПРАЙМ. Российская сторона на встрече министров финансов стран G20 в следующем году хочет вернуть в повестку дня тему четвертой промышленной революции, сообщил заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак после двусторонней встречи с коллегами из Саудовской Аравии.

Встреча министров финансов и глав центробанков стран "двадцатки" проходит в японском городе Фукуока 8 и 9 июня. Россию на форуме представляет заместитель министра финансов России Сергей Сторчак и председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина. Следующая встреча минфинов пройдет в 2020 году в Саудовской Аравии.

"Состоялись переговоры с Саудовской Аравией как будущим председателем "двадцатки". Их интересовало наше видение их будущего председательства. Мы бы хотели, чтобы вернули тему, которая фигурировала во время немецкого председательства – тему четвертой промышленной революции. Ее заменила тема цифровизации и цифровой экономики, но тема четвертой промышленной революции намного шире этого – это вопросы производительности труда и судьбы рабочих мест", — сказал Сторчак журналистам.

Он пояснил, что хозяйка форума в 2020 году намерена заняться вопросами выполнения ранее принятых обязательств.

"Например, в части расширения круга работы над теми рекомендациями, которые группа выдающихся экспертов предложила "двадцатке". Там 21 позиция, японская сторона для этой встречи выбрала только две. Саудовская Аравия хочет также провести итоги финансового регулирования – посмотреть, насколько удачными оказались решения по поддержке мелкого и среднего предпринимательства", — отметил Сторчак.