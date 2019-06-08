ФУКУОКА (Япония), 8 июн — ПРАЙМ. "Финансовая двадцатка" увязла в спорах об оценке текущего состояния глобальной экономики, боясь испугать инвесторов неосторожными выводами о реальном положении дел, рассказал в беседе с российскими журналистами заместитель министра финансов России Сергей Сторчак.

"Согласование первого абзаца (проекта итогового коммюнике встречи – ред.), посвященного оценке текущей ситуации в глобальной экономике, заняло около трех часов, поскольку требовались формулировки, удовлетворяющие всех участников. В текущей ситуации сложность представляет тот факт, что рост продолжается, но существуют риски, которые могут этот рост остановить. Это нужно было правильно изложить, с тем чтобы это не напугало рынок и инвесторов, чтобы они не стали выводить деньги из активов", — сказал он на полях встречи министров финансов и глав центробанков стран "большой двадцатки".

Яблоком раздора на встрече "финансовой двадцатки" в японском городе Фукуока, по его словам, стал и вопрос о снятии ограничений с трансграничного движения капитала в странах с развивающимися экономиками.

"Одна из позиций, над которой мы и БРИКС бились, — это приветствовать или не приветствовать завершение ОЭСР работы над кодексом либерализации движений капитала. Его они решили привести в соответствие с текущим состоянием международных финансовых отношений", — сказал Сторчак.

Действующий кодекс ОЭСР о либерализации движения капиталов был принят еще в 1961 году. В нем содержались рекомендации по постепенному снижению вплоть до полной отмены ограничений трансграничного движения капиталов. Рекомендации ОЭСР обязательны для ее членов, страны сами выбирают только конкретные сроки их исполнения. За время действия кодекса в него были внесены сотни изменений, а сейчас готовится его новая редакция.

"Мы на начальном этапе поддерживали эту работу. Однако выяснилось, что развитые страны одной своей частью заявляют, что все меньше остается ограничений на свободное перемещение капитала из одной юрисдикции в другую, но при этом сами они принимают специальные ограничения по перетоку капитала в другие страны без объяснения конкретных причин", — заявил Сторчак. В таких условиях, по его словам, страны с развивающейся экономикой не могут приветствовать принятие новой редакции кодекса. Поэтому в тексте итогового заявления приветственных формулировок применительно к кодексу не будет, пояснил он.