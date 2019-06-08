С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — ПРАЙМ. Петербургский международный экономический форум в этом году посетили более 19 тысяч участников из 145 стран мира, сообщил журналистам в субботу советник президента РФ, заместитель председателя Организационного комитета — ответственный секретарь Антон Кобяков.

"Мы в этом году побили абсолютный рекорд по количеству и составу участников: форум собрал на своей площадке более 19 тысяч участников и гостей из 145 стран мир", — сказал он.

Кобяков отметил, что в форуме приняли участие шесть глав государств, а также генеральный секретарь ООН.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.