МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сохранит за собой право ввести дополнительные пошлины на товары из Мексики, если Мехико не будет придерживаться обязательств, данных в соглашении, заявил американский министр финансов Стивен Мнучин.

"Мы ожидаем, что Мексика будет выполнять то, что она обязалась, мы ожидаем, что нам не нужно будет вводить пошлины, но, естественно, если этого не будет, президент сохранит за собою это право", — сказал министр в интервью агентству Рейтер на полях встречи министров финансов и глав ЦБ стран "двадцатки" в Японии.

Трамп написал в своем официальном Twitter-аккаунте в субботу, что "Мексика будет очень стараться, и если они это сделают, это будет очень успешным соглашением как для США, так и для Мексики".

Ранее стало известно о достижении соглашения США с Мексикой по торговле и мигрантам, в связи с чем Вашингтон не будет вводить с понедельника пошлины на мексиканские товары. По словам президента Дональда Трампа, Мексика согласилась принять решительные меры на границе с США по борьбе с нелегальной миграцией. Трамп отметил, что это позволит "значительно сократить" поток нелегальных мигрантов из Мексики.

Мексика обязалась разместить Национальную гвардию по всей стране и на своей южной границе для борьбы с потоком нелегальных мигрантов, говорится в совместной декларации, текст которой распространил Госдепартамент США.