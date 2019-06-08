С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — ПРАЙМ. ЦБ РФ, скорее всего, не будет снижать ключевую ставку на ближайшем заседании совета директоров 14 июня, хотя объективные условия для этого давно созрели, заявил журналистам главный экономист ВЭБа Андрей Клепач.

"Скорее всего, менять сейчас не будут. Пока нет каких-то серьезных изменений, как они любят говорить. При этом объективно условия для снижения ставки есть, и они созрели уже давно", — сказал Клепач в кулуарах ПМЭФ.

По его словам, наряду с ожиданиями замедления инфляции в РФ также существуют риски ослабления рубля из-за возможного дальнейшего падения цен на нефть.

"Я думаю, что они еще подождут. Но это мои ощущения. Я думаю, что в третьем или четвертом квартале они все-таки начнут снижать, может быть два раунда. Хочется надеяться", — сказал Клепач. По его мнению, раунды снижения ставки, вероятно, будут по 25 базисных пунктов.

Сейчас ключевая ставка ЦБ составляет 7,75% годовых. В апрельском релизе по итогам заседания совета директоров ЦБ допустил возможность снижения ключевой ставки во втором-третьем кварталах 2019 года при развитии ситуации в соответствии с его базовым прогнозом. По прогнозу ЦБ, ВВП России в 2019 году вырастет на 1,2-1,7%, а инфляция по итогам года будет находиться в диапазоне 4,7-5,2%.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.