С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — ПРАЙМ. Расширение видов экономической деятельности в территориях опережающего развития в девяти моногородах позволит привлечь более 60 резидентов, сообщила в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) генеральный директор Фонда развития моногородов, заместитель председателя ВЭБ.РФ Ирина Макиева.

Ранее сообщалось, что принято решение актуализировать перечень видов экономической деятельности, а также снизить входные параметры для резидентов по числу рабочих мест и объёму вложенных инвестиций для девяти ТОР (Глазов Удмуртии, Дорогобуж Смоленской области, Кумертау Башкирии, Набережные Челны Татарстана, Наволоки Ивановской области, Гуково Ростовской области, Новотроицк Оренбургской области, Пикалёво Ленинградской области, Усолье-Сибирское Иркутской области).

Макиева уточнила, что поправки подготовлены для тех моногородов, которые подавали заявки на создание на их территории ТОР в первую волну и ограничили виды экономической деятельности, прописав в системе льготирования только те, которыми планировали заниматься входившие на тот момент в ТОР резиденты.

"Так как эти моногорода уже раскручены, к ним приходят новые инвесторы, и часто их деятельность не подпадает под льготы. Теперь расширение списка видов экономической деятельности позволит привлечь на их территорию несколько десятков новых резидентов, 50-60, может быть, даже больше. Это создаст массу рабочих мест, и зависимость города от крупного предприятия значительно спадет", — сказала Макиева.

Она отметила, что принятие постановлений ожидается в ближайшее время, и моногорода будут развиваться еще более активно.

"Так как я активно езжу по моногородам, вижу, что потребность в расширении видов экономической деятельности есть. Думаю, новые заявки на это в Минэкономики еще поступают", — добавила глава фонда.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.