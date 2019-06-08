С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — ПРАЙМ. Власти Санкт-Петербурга заключили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 27 соглашений на общую сумму 182,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба администрации губернатора.

"На Петербургском международном экономическом форуме город заключил 27 соглашений. Общая сумма инвестиций составила 182,4 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

В частности, подписанное с ОАО "РЖД" соглашение на 88 миллиардов рублей будет способствовать развитию железнодорожного транспорта в Петербурге. В частности, планируется организовать высокоскоростную связь с пригородами, будут построены новые ветки, обновлен подвижной состав. Еще 10 миллиардов рублей будет вложено в строительство терминально-логистического центра Бронка.

Как отмечается в сообщении, ТГК-1 вложит в модернизацию системы теплоснабжения города не менее 14 миллиардов рублей, АО ГК "ЕКС" инвестирует 10,6 миллиарда рублей в строительство перинатального центра в Калининском районе. Также в соответствии с подписанными соглашениями, АО "Петербургский нефтяной терминал" направит 6,5 миллиарда рублей на реконструкцию капитальных объектов терминала по перевалке и хранению нефтепродуктов на территории Большого порта "Санкт-Петербург", ООО "ОРЦ ФУД МАРКЕТ" инвестирует 2,4 миллиарда рублей в строительство оптово-распределительного продуктового торгового центра в Шушарах. Порядка 20 миллиардов рублей будут направлены на строительство развязки, обеспечивающей примыкание ЗСД к Витебскому проспекту, 10,3 миллиарда рублей — в создание на территории особой экономической зоны Петербурга новых предприятий, в том числе фармацевтических.

ООО "Русская Балтика" планирует за 2,4 миллиарда рублей построить консультативно-диагностический центр "Славянка" для оказания первичной медицинской помощи в рамках ОМС жителям Пушкинского района, АО "Швабе" за 10,6 миллиарда рублей построит клинический онкологический диспансер и центр паллиативной медицинской помощи, лечебно-диагностический центр имени С.М. Березина вложит 1,2 миллиарда рублей в создание центра дистанционной лучевой терапии, ООО "Забота и Опека" направит 1 миллиард рублей на создание пансионатов для пожилых людей, нуждающихся в стационарном социальном уходе. Также 1 миллиард рублей будет направлен на создание нового городского пространства в Пушкинском районе с применением решений "умный город".

В рамках ПМЭФ также было подписано соглашение между министерством природных ресурсов и экологии РФ и правительством Петербурга о передаче полигона "Красный Бор" в ведение Минприроды.

Cоглашение о намерениях с АО "Пассажирский порт Санкт-Петербург "Морской фасад" и ПАО "Совкомфлот", а также соглашение о взаимодействии с правительством Калининградской области направлены на развитие сферы морского круизного туризма. В частности, на базе порта "Морской фасад" создается единый круизно-паромный оператор морских пассажирских терминалов. Соглашение о сотрудничестве с ПАО "Газпром" и Яхт-клубом Санкт-Петербурга даст импульс развитию парусного спорта, созданию инфраструктуры для тренировок парусных команд и организации регат международного уровня.

Правительство Петербурга, "Газпром нефть", университет ИТМО, политехнический университет Петра Великого и университет "ЛЭТИ" в рамках подписанного меморандума объединят усилия по созданию научно-образовательного центра "Искусственный интеллект в промышленности". Деятельность центра будет направлена на обеспечение исследований и разработок, способных внести вклад в развитие цифровой экономики и реального сектора российской промышленности, а также на подготовку кадров для решения технологических задач.

По словам врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, форум был успешным и эффективным. "Подавляющее большинство подписанных соглашений несут городу инвестиции. Самое главное, что эти деньги будут вложены в то, что действительно сегодня нужно петербуржцам – дороги, социальные объекты, сферу здравоохранения, энергетику, создание новых рабочих мест", – сказал врио губернатора.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году прошел 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.