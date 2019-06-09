ФУКУОКА (Япония), 9 июн — ПРАЙМ. Министры финансов и председатели центробанков стран "двадцатки" в совместном коммюнике призвали к выполнению стандартов FATF.

FATF — межправительственная организация, которая занимается выработкой международных стандартов в области противодействия отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма. Она также оценивает соответствие национальных программ этим стандартам.

"Мы приветствуем резолюцию Совета безопасности ООН 2462, которая подчеркивает важную роль FATF в установлении мировых стандартов по предотвращению и противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма… Мы подчеркиваем нашу сильную приверженность активизации усилий по борьбе с этими угрозами. Мы призываем к полному, эффективному и оперативному выполнению стандартов FATF", — говорится в коммюнике по итогам встречи финансовой G20 в Японии.

Кроме того, финансовая "двадцатка" приветствует обязательство FATF наблюдать за рисками и возможностями финансовых инноваций.

Министры финансов и председатели центробанков "двадцатки" ждут дальнейших действий FATF по укреплению глобальных мер противодействия финансированию терроризма.

Встреча министров финансов и глав центробанков стран "двадцатки" проходила в японском городе Фукуока 8 и 9 июня. Россию на форуме представляли замминистра финансов Сергей Сторчак и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.