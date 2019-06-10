МОСКВА, 10 июн /ПРАЙМ/. Возможность расширения экономических санкций является негативным фактором, угрожающим росту российской экономики в среднесрочной перспективе, к позитивным для роста факторам относятся национальные проекты, говорится в докладе Всемирного банка об экономике России.

"Среди негативных факторов, угрожающих прогнозируемому росту российской экономики в среднесрочной перспективе, – возможность расширения экономических санкций, новые финансовые потрясения в странах с формирующимся рынком и развивающихся экономиках, осложнение условий мировой торговли и резкое падение цен на нефть", — отмечают авторы доклада.

"Что касается положительных факторов, то национальные проекты, направленные на развитие человеческого капитала и повышение производительности, могут оказать позитивное воздействие на потенциальный рост экономики России в среднесрочной перспективе в зависимости от того, насколько успешно они будут реализованы", — отмечается в докладе.

Ранее в июне Всемирный банк (ВБ) понизил прогноз по росту экономики России в 2019 году до 1,2% с 1,4%, которые банк прогнозировал в апреле, на фоне снижения нефтедобычи. Прогноз по росту ВВП России на 2020 и 2021 годы остался без изменений — ВБ ждет повышения показателя до 1,8%.

ВБ отмечал, что рост экономики России ускорился до шестилетнего максимума в 2,3% в 2018 году, несмотря на ужесточение экономических санкций и давление на финансовые рынки.

"По сравнению с развитыми экономиками Россия тратит меньше на здравоохранение и образование. Сокращению этого разрыва могут способствовать национальные проекты, предусматривающие рост расходов на образование примерно на 0,1% ВВП в год и на здравоохранение на 0,2-0,3% ВВП в год", — цитирует Всемирный банк слова директора и постоянного представителя Всемирного банка в РФ Андраша Хорваи.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.

Политическое решение продлить ограничительные меры до 31 июля было принято лидерами стран ЕС на саммите в декабре прошлого года. Меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения. В марте 2015 года ЕС привязал их действие к полному выполнению минских соглашений.