МОСКВА, 10 июн /ПРАЙМ/. ВВП Японии, по окончательной оценке, в первом квартале 2019 года увеличился на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом, свидетельствуют данные правительства страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, что предварительная оценка роста в 0,5% останется без изменений.

В годовом исчислении ВВП страны в январе-марте вырос на 2,2%. Эксперты также прогнозировали рост показателя на уровне предварительной оценки в 2,1%.

Объем личного потребления, на которое приходится до 60% ВВП Японии, уменьшился на 0,1%, как и ожидалось.

Объем государственных инвестиций в отчетном периоде вырос на 1,2% к предыдущему кварталу, частных — снизился на 0,3%. Экспорт уменьшился на 2,4% в квартальном выражении, импорт — на 4,6%.